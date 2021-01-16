Последние новости на утро 16 января 2021 года: МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу. Франция сожалеет о намерении РФ и надеется, что Москва пересмотрит это решение. Также во французском дипведомстве отметили, что договор был \\"столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на континенте\\". Ранее сообщалось, что МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора \\"был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора\\".Глава Минздрава США Алекс Азар подал в отставку. Решение об уходе с занимаемого поста руководитель ведомства принял в свете беспорядков в Вашингтоне, поскольку это была \\"атака на демократическую систему\\".Анатолий Чубайс рассказал о \\"грубейшей ошибке\\" из-за углеродного налога. Он пояснил, что ЕС намерены ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом \\"зеленой сделки\\". Однако эту прибыль могла получать Россия, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны.В России специалисты разработали тест-систему, которая способна выявить у человека наличие covid-19 всего 60-90 минут. Эта разработка позволяет значительно сократить время проведения исследования на наличие коронавируса в организме.Мессенджер WhatsApp временно отложил планы по внедрению новой политики, в соответствии с которой пользователи будут должны делиться данными еще и с социальной сетью Facebook. Все дело оказалось в неожиданной для руководства приложения критике.Бразильская компания Uniao направила запрос регулирующему органу Anvisa на получение разрешения экстренного использования российской вакцины против коронавируса \\"Спутник V\\". Предположительно, речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата.