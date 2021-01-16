\\"Величайший советский автомобиль всех времён\\" получит новую жизнь, заявили на американском автомобильном портале Jalopnik, оценивая новое поколение российского внедорожника Lada Niva.Издание отмечает, что это произойдёт во многом благодаря работе на платформе альянса Renault-Nissan и бизнес-стратегии Renault.Автор публикации также отмечает, что \\"L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри\\" воплощает название марки Lada. В материале эту деталь называют \\"любимым штрихом\\" автомобиля Niva 2024.Американский журналист также считает, что \\"любимая Niva\\" останется в таком виде ещё на полвека, а также отмечает, что разработчики американского внедорожника Hummer \\"могли бы чему-то поучиться\\" у российских инженеров.Ранее сайт KP.ru рассказывал о полностью новом поколении автомобиля \\"Лада Нива\\", которое появится в 2024 году. Новинка будет представлена с компактной и удлинённой колесной базой.