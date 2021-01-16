На острове Занзибар в городе Пвани Мчангани сгорел отель Blue Bahari с русскими туристами. Возгорание началось в соседнем здании, но огонь перекинулся на отель по крышам из пальмовых листьев. Здание гостиницы полностью выгорело, всех туристов успели спасти и развезти в другие отели. В пожаре никто не пострадал.Российское посольство в Танзании не получало от соотечественников обращений о пожаре в отеле, сообщили представители дипломатической миссии агентству РИА Новости.По предварительной информации, избежать ущерба для людей удалось благодаря своевременно сработавшей сигнализации и быстрой эвакуации.- Соседний отель начал гореть, ветром за считанные минуты перенеслось на тай блю, сотрудники, туристы тут же всех подняли, сигнализация сработала мгновенно. Нас вывели на безопасное расстояние, охранники не отходили ни на шаг, в течение 3 часов составили списки и нас отвезли в другой отель. Очень жаль отель, он очень хороший, идеальный, персонал замечательный. Огромное спасибо охраннику, он четко действовал, выводил людей. Другие сотрудники поливали здания и двери, вытаскивали, будили людей, туристы кричали, будили тех, кто спал. Все хорошо, никто не пострадал, - рассказала женщина в комментарии под видео, опубликованном на YouTube.