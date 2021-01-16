Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России начали исследование влияния коронавируса на злокачественные образования и их изменения, сообщил на Гайдаровском форуме генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.Учёный рассказал, что врачи берут образцы образований всех пациентов и анализируют особенности структуры клетки, взятой у пациентов, заразившихся коронавирусом.- Это необходимо для того, чтобы сравнить степень злокачественности новообразования одной и той же локализации, у этих пациентов. Например, может ли степень злокачественности быть выше у тех, кто перенёс вирус или наоборот. Это интересная и нужная во всём мире работа, и мы её уже начали, - передаёт агентство ТАСС слова Каприна.Онколог также рассказал, что многие вирусы опосредовано влияют на развитие рака, как, например, вирус гепатита человека, вирус гепатита В, вирус гепатита С, вирус Эппштейна-Барр, различные иммунопонижающие вирусы герпеса, а гепатит С является одной из причин развития гепатоцеллюлярного рака - первичного рака печени.- То есть всё, что разрушает клетки, может привести к раку. Мы не можем сказать, что коронавирусная инфекция ничего не разрушает, но окончательный вывод всё-таки надо делать позже, - уточнил Каприн.