Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров одержал победу на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали 79,23% избирателей.ЦИК Киргизии также сообщает по итогам обработки вручную 100% бюллетеней, что за Жапарова отдали свой голос 1,1 миллиона граждан. Второе место на выборах занял лидер оппозиционной партии Бүтүн Кыргызстан Адахан Мадумаров, набравший 95 тысяч голосов, что составило 6,8% от всех принявших участие избирателей.Выборы в Киргизии состоялись в воскресенье, 10 января. Явка составила чуть меньше 40%.