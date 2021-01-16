Действия администраций социальных сетей - это \\"оголтелая цензура\\", заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также назвал происходящее \\"информационной войной без правил\\".- Что это, как не оголтелая цензура? <...> И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально — весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем, - заявил Медведев в интервью агентству ТАСС.Медведев напомнил, что изначально ещё во время подсчёта голосов на выборах президента США Twitter отмечал публикации Дональда Трампа как неблагонадежные, затем их скрыли.Замглавы российского Совбеза также считает, что технологические корпорации в США \\"почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений\\".