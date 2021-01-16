Число выздоровевших после коронавируса в России уже пятый день подряд превышает число заразившихся, сообщили в оперативном штабе. За минувшие сутки в стране выявлено 24 092 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 27 311 человек. Общее число заразившихся за всё время эпидемии достигло 3,4 миллиона человек, а выздоровевших - 2,9 миллиона.В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом также сообщили, что новые заражённые выявлены во всех 85 регионах России. Среди них у 12,9% не было никаких проявлений коронавируса.Больше всего заболевших зафиксировано в Москве - 4 674 человека. На втором месте Санкт-Петербург - 3 253 случая заражения коронавирусом, а на третьем Московская область с 1 406 тысячами заболевших.За сутки скончались от коронавируса и сопутствующих заболеваний 590 человек, за всё время распространения COVID-19 в России - 65 085 пациентов.