Заслуженный артист России Владимир Конкин переболел коронавирусом, сообщила его директор Елена Переслени. Самый трудный этап болезни пришёлся на новогодние праздники, пока остаётся пневмония. Представитель артиста также рассказала, что сейчас Конкин нормально себя чувствует и восстанавливает силы.- Он вылечился от коронавируса. У него ещё пневмония, он дома находится под наблюдением врачей. Он заболел ещё 27 декабря. Сам вирус убит. Лечились амбулаторно. Самочувствие сейчас уже лучше, просто восстановление медленно идёт, - передаёт слова Елены Переслени агентство РИА Новости.