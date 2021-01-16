Власти Германии утверждают, что ответили на четыре запроса Генеральной прокуратуры России по делу о госпитализации российского политика Алексея Навального, сказано в заявлении представителя Министерства Юстиции Германии. При этом Москва так и не получила официального медицинского заключения по делу Алексея Навального.Официальный представитель ведомства юстиции ФРГ заявил агентствам Reuters и Deutsche Presse-Agentur (DPA), что \\"запросы России о правовой помощи были обработаны, на них был дан ответ по существу\\", но детали ответов Москве не сообщаются.В публикации DPA сообщается, что медицинские заключения России не передали из-за особой охраны законодательством Германии данных о здоровье, а врачи, лечившие Алексея Навального, соблюдая медицинскую тайну, не были заслушаны в роли свидетелей.Также в Минюсте Германии заявили, что прокуратура Берлина предоставила российской стороне протоколы допроса Навального и снова заявили, что у России есть необходимые для уголовного расследования детали: образцы крови и тканей, а также предметы одежды.Напомним, Генеральная прокуратура России с августа 2020 года направила четыре запроса Германии о правовой помощи по расследованию госпитализации Алескея Навального. 20 августа политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а спустя почти двое суток транспортировали в немецкую клинику \\"Шарите\\". После этого правительство Германии, как сообщал сайт KP.ru, заявило о найденных в анализах Навального следах ядов группы \\"Новичок\\". При этом врачи в Омске не нашли в пробах политика ядов.Сайт KP.ru также сообщал, что Алексей Навальный намерен вернуться в Россию. Здесь против него возбудили уголовное дело и подозревают в хищении 356 миллионов рублей, полученных как пожертвования, а условный срок по делу \\"Ив Роше\\" заменили на реальный.