Власти Германии утверждают, что ответили на четыре запроса Генеральной прокуратуры России по делу о госпитализации российского политика Алексея Навального, сказано в заявлении представителя Министерства Юстиции Германии. При этом Москва так и не получила официального медицинского заключения по делу Алексея Навального.Официальный представитель ведомства юстиции ФРГ заявил агентствам Reuters и Deutsche Presse-Agentur (DPA), что \\"запросы России о правовой помощи были обработаны, на них был дан ответ по существу\\", но детали ответов Москве не сообщаются.В публикации DPA сообщается, что медицинские заключения России не передали из-за особой охраны законодательством Германии данных о здоровье, а врачи, лечившие Алексея Навального, соблюдая медицинскую тайну, не были заслушаны в роли свидетелей.Также в Минюсте Германии заявили, что прокуратура Берлина предоставила российской стороне протоколы допроса Навального и снова заявили, что у России есть необходимые для уголовного расследования детали: образцы крови и тканей, а также предметы одежды.