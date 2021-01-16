После инаугурации и вступления в должность главы государства избранного президента США Джо Байдена волатильность доллара критически вырастет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что стабильность доллара значительно снизится, если инвесторы усомнятся в надёжности американской валюты.Медведев также считает, что экономическая политика США изменится вместе со сменой президента, а сам Джо Байден будет стремиться не походить на действующего президента США Дональда Трампа.