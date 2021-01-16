Мужчина, штурмовавший здание Капитолия США в меховой шапке с рогами и с копьём в руках, Джейкоб Ченсли, считал, что, участвуя в беспорядках, отвечает на призыв действующего президента США Дональда Трампа, заявил его адвокат Альберт Уоткинс в эфире канала CNN.На вопрос о том, что президенту Трампу делать с задержанными захватчиками здания Конгресса, Уоткинс ответил: \\"Помиловать\\".- Как и многие другие обделённые люди в нашей стране, Ченсли чувствовал, что очень-очень твёрдо согласен с президентом. Слова Трампа много значили для обвиняемого и многих других людей. У них было право полагаться на слова президента, которые разносились по всему миру. Так они и поступили. Теперь Трамп должен встать и заявить о солидарности с задержанными, поскольку он им обязан. Он должен их помиловать, - сказал защитник Джейкоба Ченсли.Напомним, 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа, протестующих против результатов выборов и победы Джо Байдена, прорвалась через службу безопасности Капитолия и заняла некоторые позиции в здании. Всех находящихся в здании эвакуировали, сессия официального оформления победы Джозефа Байдена была сорвана, но продолжилась позже. При штурме погибли пять человек.Сайт KP.ru сообщал ранее, что в тексте ходатайства по делу Джейкоба Чансли сказано, что сторонники Трампа, штурмовавшие Капитолий 6 января, планировали \\"схватить и убить выборных должностных лиц\\". Прокурор столичного округа Колумбия Майкл Шервин заявил во время брифинга, что власти Вашингтона не обладают прямыми доказательствами того, что участники беспорядков в Капитолии планировали убийства.