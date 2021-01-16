Россияне считают, что наибольшее разнообразие развлечений можно найти в Москве, так ответили 43% респондентов опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.26% опрошенных признали самым богатым на развлечения городом Сочи, а 16% - Санкт-Петербург. Результаты исследования опубликовал RT.Для культурного отдыха россияне предпочитают Санкт-Петербург, так ответили 68% опрошенных, 8% выбрали Москву, а 5,5% - Сочи. 3% назвали Казань, а 2,6% - Калининград.Лучшим городом для пляжного отдыха в России почти половина (49%) опрошенных назвала Сочи. 7,6% хотели бы отдохнуть в Анапе, 6,6% хотят полететь к морю в Геленджик, а 6,2% россиян считают, что отдохнуть у моря можно только в других странах.Ранее сайт KP.ru рассказывал, что многие россияне предпочли провести новогодние праздники в зарубежных странах.