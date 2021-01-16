Компания Nivea сообщила, что откажется от спонсирования Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если матчи будут проходить в Беларуси. Об этом представители компании Nivea сообщили в своём Instagram.- Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на ситуацию мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдёт в Белоруссии. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея о нашем решении и будем внимательно следить за обсуждениями, - сказано в заявлении компании.Отказаться от поддержки ЧМ в Беларуси компанию, которая спонсирует мероприятие уже более 10 лет, попросили белорусы.Кроме того, компания Skoda заявила в своём Twitter, что откажется от спонсирования по той же причине.- Мы с гордостью оставались партнёрами Чемпионата мира по хоккею в течение 28 лет. Но мы также уважаем и поощряем все права человека. Именно поэтому Skoda не станет участвовать в спонсировании ЧМ-2021 по хоккею, если будет подтверждено, что Беларусь станет соорганизатором мероприятия, - сказано в заявлении Skoda.Чемпионат запланирован на 21 мая - 6 июня. Ранее президент Федерации хоккея Рене Фазель встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что, как и планировалось, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Минске и Риге.Напомним, 9 августа в республике прошли выборы, по итогам которых ЦИК Беларуси заявил о победе Лукашенко с более чем 80% голосов и о проигрыше Светланы Тихановской, за которую якобы проголосовали 10% избирателей. В первую ночь после выборов, как сообщал сайт KP.ru, по всей республике начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Наиболее масштабные из них проходят каждое воскресенье.