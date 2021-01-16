Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали 27-летнего бывшего полицейского, которые удерживал в заложниках двух человек, требуя, чтобы его доставили в Россию. Об этом в субботу, 16 января, сообщил заместитель главы грузинского МВД Владимир Борцвадзе в ходе беседы с журналистами.- Обвиняемый потребовал, чтобы ему выделили автомобиль. Он намеревался покинуть Грузию и уехать на территорию России, но был арестован. Обвиняемый является бывшим сотрудником полиции, ведомство он покинул два года назад по собственному желанию, - рассказал замглавы министерства.Инцидента произошел сегодня днем: мужчина ворвался в один из цехов города Каспи с охотничьим ружьем и отказался выпускать на улицу двух человек. На место прибыли полицейские. В результате долгих переговоров они сумели освободить заложников и задержать нарушителя.В отношении задержанного экс-полицейского возбудили уголовное дело о захвате в качестве заложника двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия. Данная статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 14 лет.