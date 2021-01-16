Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион порекомендовал на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России воздержаться от крещенских купаний в текущем году. Об этом он заявил в субботу, 16 января, в эфире программы \\"Церковь и мир\\" на телеканале \\"Россия-24\\".Митрополит объяснил, что во время эпидемии организм и иммунная система многих людей ослаблены из-за перенесенного заболевания, поэтому погружаться в прорубь не следует. Он напомнил также, что погружение в прорубь не является церковным ритуалом или предписанием: люди совершают это по своей собственной инициативе.- Для себя я принял решение в этом году воздержаться от крещенских купаний. Думаю, что сейчас не то время, когда следует подвергать свой организм таким испытаниям, - отметил митрополит Иларион.Он сообщил также, что в начале недели празднования Крещения раздача крещенской воды будет совершаться в соборах, однако выразил надежду на то, что прихожане ответственно подойдут к мерам безопасности на фоне пандемии, будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.Ранее профессор НИИ скорой помощи рекомендовал россиянам, которые переболели коронавирусом, воздержаться от купания в проруби на Крещение.