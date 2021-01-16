Умер Бенджамин де Ротшильд, французский банкир. Барона не стало на 58-ом году жизни. Об этом в субботу, 16 января, сообщает издание Agence France-Presse, ссылаясь на заявление его семьи.- Ариан де Ротшильд и ее дочери с прискорбием сообщают о смерти мужа и отца Бенджамина де Ротшильда, - говорится в заявлении.Сообщается, что причиной смерти французского банкира стал сердечный приступ. Бенджамин де Ротшильд погиб вчера, 15 января, в своем поместье в швейцарском Преньи.Барон де Ротшильд родился в 1963 году в Нёйи-сюр-Сен в семье Эдмона де Ротшильда - члена французской ветви династии Ротшильдов. С 1997 года он являлся главой совета директоров Edmond de Rothschild Holding, специализирующейся на частных банковских услугах и управлении активами. По данным агентства, стоимость активов данной финансовой группы составляли примерно 160 миллиардов евро.