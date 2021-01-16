В Беларуси началась вакцинация медицинских работников, спасающих людей в зонах повышенного риска. Их начали прививать вакциной \\"Спутник V\\", разработанной в России. В первую очередь препарат получат врачи из Брестского, Витебского, Гомельского и Гродненского регионов, а также из Минска и Минской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Беларуси.В 2020 году Беларусь заключила с Россией первоначальный контракт на поставку 170 тысяч доз препарата.В Минздраве Беларуси также отметили, что прививать граждан будут в том же порядке, что и в остальных странах, а вакцину распределяют по запросам медицинских учреждений.Перед Новым годом в Беларусь поставили 20 тысяч доз вакцины \\"Спутник V\\", в республике уже провели контроль качества препарата.Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин со следующей недели начать вакцинацию от коронавируса всех россиян.