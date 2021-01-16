Специалисты Роспотребнадзора раскрыли механизм защиты от коронавирусной инфекции. Они сообщили, что постепенное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенного заболевания не говорит об отсутствии у человека защиты от коронавируса. Об этом в субботу, 16 января, говорится на официальном сайте ведомства.Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают от заболевания. Научные исследования в этой области продолжаются, - отметили эксперты Роспотребнадзора.Напомним, количество выздоровевших от коронавируса в России уже пятые сутки подряд превышает число заразившихся. Так, за последний день врачи зафиксировали более 24 тысяч новых инфицированных, а выздоровели за сутки более 27 тысяч человек.Как ранее писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор вывил почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции на территории России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России «ходят» почти 1500 мутаций коронавируса, но бороться с ними скоро будут три вакциныПять главных моментов из выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой (подробности)