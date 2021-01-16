Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что на выборах американского президента имели место масштабные нарушения законодательства. Политик подчеркнул, что это не соответствует нормам демократии, которые власти США так активно навязывают другим странам. Об это он сообщил в субботу, 16 января, в интервью агентству ТАСС.- Весьма масштабны выявляемые нарушения электоральных законов на выборах президента Соединенных Штатов. Все это едва ли соответствует тем нормам демократии, которые Вашингтон высокомерно навязывает другим государствам. Напомню, в США до сих пор нет стандартных процедур регистрации, определения личности избирателя, оформления и подачи бюллетеня, - отметил Дмитрий Медведев.Зампредседателя Совбеза отметил, что зафиксированные в некоторых штатах факты превышения количества избирателей над численностью населения с правом голоса, вероятнее всего, связаны с тем, что в Штатах нет понятия внутреннего паспорта или кого-либо аналога регистрации по месту жительства. Американцы при отъезде часто не удаляют себя из списков избирателей.Дмитрий Медведев также сообщил, что в США неоднократно выяснялось, что за кого-то из кандидатов проголосовали уже давно умершие избиратели.Ранее Медведев заявил, что действия администраций социальных сетей, которые заблокировали аккаунты Дональда Трампа, - это «оголтелая цензура и цифровой тоталитаризм».