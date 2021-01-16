Россия с 27 января этого года возобновляет авиасообщение еще с четырьмя государствами, полеты в которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, - с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией в субботу, 16 января.- По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с четырьмя государствами, - говорится в сообщении штаба.Рейсы будут вылетать из российской столицы несколько раз в неделю. Так, рейсы из Москвы в Ханой, Дели, Хельсинки и из Петербурга в Хельсинки будут совершаться два раза в неделю, а из Москвы в Доху - три раза в неделю.Кроме того, Россия увеличивает количество регулярных рейсов на территорию Египта по маршруту Москва-Каир до пять раз в неделю.