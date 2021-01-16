В грядущее воскресенье и в начале следующей недели в Москве уже не будет таких сильных метелей. А сегодня столичный регион будет заметать снегом, на дорогах возможны снежные заносы. Об этом предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире Радио «Комсомольская правда» в субботу, 16 января.Синоптик объяснил, что такую погоду в Москву циклон родом с Черного моря. Центр этого облачного вихря проходит восточнее столичного региона, поэтому основные осадки достанутся Поволжью.- В течение дня будут идти осадки, местами с метелями, в отдельных районах города и области сильные. За сутки выпадет от пяти до десяти мм осадков – это близко к четверти месячной нормы. К вечеру снег будет ослабевать и в утренние часы воскресенья прекратится. Однако на смену снегопадам придет усиление морозов, - предупредил Михаил Леус.Этой ночью в Москве впервые с начала зимы температура опуститься ниже минус 20 градусов по Цельсию, пик похолодания придется на ночь на понедельник. Крещение также будет холодным, однако морозы, которые будут наблюдаться в понедельник, немного отпустят.- Сомневаюсь, что в конце недели будет значительная оттепель. Сейчас уточненный прогноз Гидрометцентра показывает цифру 0 – минус 5. С таким мнением я соглашусь. У нас действительно заметно потеплеет, четверг и пятница будут очень близки к оттепели, с небольшими осадками в виде мокрого снега. Расслабляться не надо, поскольку уже последняя пятидневка января вновь обещает сильные морозы, - отметил Михаил Леус.ПО ТЕМЕКому мороз -60, кому жара +21, а где-то трехметровые сугробы: какие сюрпризы приготовил россиянам январьПри этом наши люди находят в погодных аномалиях повод получить удовольствие (подробности)