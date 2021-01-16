Донецкая и Луганская народные республики приняли решение в одностороннем порядке передать украинской стороне группу удерживаемых лиц при посредничестве руководителя политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 16 января, говорится в опубликованном совместном заявлении республик Донбасса.- Руководство Донецкой народной республики и руководство Луганской народной республики решили передать Киеву при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы украинцев в одностороннем порядке, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.Отмечается, что в данную группу вошли женщины, пожилые и страдающие от тяжелых болезней люди. Сообщается, что такое решение принято «как жест гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего».Когда планируется передача и конкретная численность подлежащих передаче украинской стороне лиц пока что не уточняется.