Глава архитектурного бюро Австрии Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс сообщил, что его организация подверглась нападкам со стороны Украины из-за участия в строительстве оперного театра в Севастополе. Об этом в субботу, 16 января, пишет издание Standard.Вольф Прикс рассказал, что накануне он разговаривал по телефону с послом Украины в Вене Александром Щербой.- Он в постсталинском стиле потребовал от меня немедленно прекратить участие в строительстве в Крыму, так как мы якобы нарушаем санкционное законодательство Евросоюза. Иначе он пригрозил, что нанесет удар по мне и нашей архитектурной компании, - рассказал глава австрийского бюро.Он подчеркнул, что на самом деле его компания при участии в данном строительстве не подпадает под санкции ЕС. Вольф Прикс напомнил, что его бюро строит не административное здание на территории Крыма, а оперный театр для местных жителей.Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев готов к «компромиссу» для разрешения противоречий между РФ и Украиной по вопросу Крыма. В российской Государственной думе в ответ сообщили, что никакого «компромисса» по вопросу Крыма быть не может.Крым стал регионов России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. Несмотря на это, украинская сторона до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.