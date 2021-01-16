Нарастающая военная активность США, стран НАТО и их союзников у берегов России может свидетельствовать о том, что они готовятся к войне с РФ. Об этом в субботу, 16 января, заявил замглавы РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера».В случае такого конфликта российским вооруженным силам, в том числе флоту, придется решать задачи оборонительного характера. По словам эксперта, в настоящее время важнейшим для ВМФ является комплекс задач, направленный на защиту акватории прилегающих к побережью районов океанов и морей. Следует найти новые способы стратегического применения сил. Константин Сивков напомнил о случаях, когда слабый флот сталкивался с противником, чьи силы превосходили его.- Такая ситуация в настоящее время складывается для нашего флота, ведь флот США имеет значительное превосходство. При сохранении тенденций в темпах наращивания корабельного состава и военной техники уже скоро и китайский флот получит над нами превосходство, - предупредил специалист.Он объяснил, что авиация американских авианосцев может наносить удары большими группами на удалении не более 700 километров. Исходя из этого, для удара по важным объектам в России она должна приблизиться к берегу страны на расстоянии 450-500 километров. Так американский авианосец окажется в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности.Альтернативой здесь может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации, считает Константин Сивков.- С одной стороны, это значительно сократит его оперативные возможности, а с другой ликвидирует главное преимущество палубной авиации - независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены, - сообщил доктор военных наук.Эксперт также напомнил о широкополосных минах, которые можно установить в глубоководных районах. Если применять это оружие на глубине до пяти тысяч метров, это даст возможность создавать «минную угрозу» в тех местах, где могут действовать авианосцы потенциальных противников.