Специалисты российского МЧС посоветовали не держать новогодние елки в квартирах до весны, поскольку, высыхая, дерево становится пожароопасным. Об этом в субботу, 16 января, предупредили в пресс-службе московского ГУ МЧС.- После праздников не рекомендуется слишком долго держать елку в квартире или доме. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность, - подчеркнули представители ведомства.Спасатели порекомендовали осыпавшуюся хвою сразу убрать, поскольку она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.Они добавили, что пожароопасными являются и искусственные елки, которые изготавливают из синтетических материалов. Дело в том, что в процессе горения они выделяют токсичные вещества, которые опасны для здоровья человека.Напомним, с января этого года в России вступили в силу новые требования к установке новогодней елки. Дерево необходимо ставить на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Оно также не должно загромождать эвакуационные пути.