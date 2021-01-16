Российские военные проверили способность новейших танков Т-90М «Прорыв» действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой операции. Испытания прошли успешно, сообщил в субботу, 16 января, источник РИА Новости.Одним из преимуществ поступающих с прошлого года в войска новейших танков является наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена ЕСУ ТЗ, которая позволят обмениваться информацией в режиме реального времени. Данную способность таков протестировали в том числе в обстановке радиоэлектронных помех.По итогам испытаний военные отметили повышение боевой эффективности задействованных сил и средств, а также подтвердили возможность ведения сетецентрических боевых действий за счет данной аппаратуры.Т-90М «Прорыв» является новой модификацией Т-90А. Танк получил башню новой конструкции с комбинированной броней, улучшенную125-миллиметровую пушку и защиту, усиленную противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты «Реликт».