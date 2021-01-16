В Китае примерно на пяти тысячах упаковок мороженого нашли частицы коронавирусной инфекции. Сейчас власти страны пытаются связать с людьми, которые контактировали с этими упаковками в ходе производства или транспортировки, пишет издание Daily Mail.Местная компания Tianjin Daqiaodao Food Company определила, что коронавирус находится на около 4836 упаковках лакомства, из которых около половины запечатаны на складе. Еще 1812 штук было отправлено в другие провинции и 935 поступили на местный рынок, но только 65 упаковок были проданы. Более 1660 сотрудников компании были направлены на самоизоляцию и прошли тестирование.Известно, что сырье для производства рожков и упаковок с пломбиром поступило в Китай из-за рубежа. Так, сухое молоко закупили в Новой Зеландии, а порошок сыворотки прибыл из Украины.Британский вирусолог из Университета Лидса доктор Стивен Гриффин в беседе с издание Sky News предположил, что коронавирусная инфекция могла попасть в сладость по вине инфицированного человека.- Скорее всего, это результат проблемы с производственным оборудованием и, возможно, проблемы с гигиеной на заводе, - объяснил эксперт.Он отметил, что мороженое содержит жиры и хранится при низких температурах, а это могло бы облегчить выживание вируса.