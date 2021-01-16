Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в медицинские учреждения и социальные центры Москвы тонну апельсинов, которые прислал ему на Рождество патриарх Коптский Тавадрос II. Об этом в субботу, 16 января, сообщается на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.- Святейший патриарх решил передать апельсины в лечебные и социальные учреждения: в больницы, центры помощи бездомным. Большинство учреждений святейший посещал лично, дабы поддержать людей, которые очень нуждаются в помощи, - говорится в сообщении.Отмечается, что присланную тонну фруктов вырастили египетские монастыри.Апельсины от патриарха получили столичные Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, Первая Градская больница имени Пирогова и больница святителя Алексия митрополита Московского.Фрукты также направили подопечным Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомным в службе помощи «Ангар спасения».