Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации от коронавирусной инфекции для тех, кто контактирует с большим количеством людей. Об этом он заявил в беседе с «Говорит Москва» в субботу, 16 января.В качестве примера он привел профессию преподавателя в российских вузах, у которого может быть шесть групп студентов из 30 человек каждая.- С ним контактирует около 180 человек. Кто будет против и не захочет работать в таких условиях, пусть ищет работу безопаснее. У нас добровольность вакцинирования. Нет проблем. Кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет, - отметил Владислав Жемчугов.Напомним, накануне российский президент Владимир Путин назвал отечественную вакцину от коронавируса лучше в мире и поручил начать со следующей недели массовую вакцинацию жителей страны от заболевания, призвав подготовить соответствующую инфраструктуру.ПО ТЕМЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)