Известный доктор и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные признаки, которые могут свидетельствовать об инфаркте. Об этом врач рассказал в субботу, 16 января, в эфире телеканала «Россия 1».Наиболее распространенным признаком инфаркта миокарда является давящая боль за грудиной, однако у некоторых пациентов она может не ощущаться. Так, зачастую боль за грудиной при инфаркте не наблюдается у женщин и диабетиков.К неочевидным симптомам инфаркта Александр Мясников отнес одышку, затрудненное дыхание, кашель, слабость и холодный поток.- Боль при инфаркте бывает разной. Она может ощущаться в животе. Инфаркт может сопровождаться отрыжкой и ощущением изжоги, пациенты могут страдать от зубной боли, неприятных ощущений в области шеи и даже пальцах. К тому же инфаркт и стенокардия могут происходить бессимптомно, - предупредил доктор.Он также перечислил факторы риска для развития инфаркта. К ним телеведущий отнес возраст старше 45 лет, курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, а также повышенный холестерин, сахар или артериальное давление. Александр Мясников отметил, что у каждого пятого человека с такими факторами есть бессимптомная стенокардия.Напомним, по словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, насторожить пациентов должен и кислый привкус во рту, боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Это может быть признаком инфаркта.