Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук набросился на своего коллегу, народного депутата Кирилла Куликова, во время обсуждения языкового закона на Украине. Это произошло в субботу, 16 января, в эфире телеканала «Наш».Куликов в эфире раскритиковал методы, которыми пользуются власти Украины для популяризации и развития родного языка, и заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка в стране.- Это развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка намного больше. Но и сохранность украинского языка необходима, этим должно заниматься государство, - сказал депутат. В своей речи Куликов сравнил поддержку украинского языка в настоящее время со «слоном в лавке».Именно эти слова так не понравились Камельчуку. Он потребовал, чтобы его коллега не сравнивал Украину с «лавкой». В ходе словесной перепалки депутаты быстро перешли на «ты» и обменялись оскорбительными высказываниями в адрес друг друга. Юрий Камельчук даже назвал своего оппонента «хамлом и быдлом». Во время конфликта Камельчук встал и направился к креслу, где сидел Куликов. Успокоить его и предотвратить драку удалось ведущим телепрограммы.Напомним, на Украине языковой закон приняли в 2019 году. Он обязывает общаться исключительно на украинском языке почти во всех сферах жизни на территории страны. Сегодня на Украине вступила в силу норма закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания в стране также переходит на украинский.