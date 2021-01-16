Правоохранительные органы в Вене блокировали улицы, чтобы обеспечить безопасность на проходящей в городе крупной акции протеста. По последним данным властей, на митинг в субботу, 16 января, вышли около десяти тысяч человек.Протестные акции на этих выходных планировались по всей Австрии, несколько из них в Вене. Местные жители вышли на демонстрацию против ограничительных мер по коронавирусу. Изначально планировалось, что на акции соберется около 20 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель венской полиции Маркус Дитрих.Митинг начался около императорского дворца Хофбунг. После этого протестующие проследовали на улицу Рингштрасе, опоясывающую центральный район австрийской столицы. Сотрудники полиции внимательно следят за происходящим.С 26 декабря в Австрии ввели третий жесткий локдаун из-за стремительного распространения коронавируса. Он должен закончиться 24 января, однако не исключено, что власти продлят карантин.