Глава Минспорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов использовать песню «Катюша» вместо российского гимна на Олимпиаде. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС в субботу, 16 января.- Я с большим уважением отношусь к «Катюше». Эта песня имеет очень давние традиции в СССР, в России, известна по всему миру и ассоциируется с нашим государством. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением и поддерживаю, - объяснил Олег Матыцин.Напомним, что идею использовать вместо гимна России на Олимпиаде песню «Катюша» предложила российскому Олимпийскому комитету комиссия спортсменов.Как сообщал сайт kp.ru, советская фигуристка Ирина Роднина предложила вместо гимна петь песню «День Победы» - знаковый атрибут торжеств по поводу Дня Победы в Великой Отечественной войне.По решению Спортивного арбитражного суда спортсмены из РФ не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под российских флагом в течение двух лет и использоваться гимн своей страны в качестве музыкального сопровождения.