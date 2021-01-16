Международная федерация хоккея IIHF примет окончательное решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии в ближайшие пять дней. Об этом в субботу, 16 января, рассказал в интервью РИА Новости руководитель организации Рене Фазель.- Мы проведем еще разговор с белорусской Федерацией хоккея и организационным комитетом. Скоро состоится встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. Тогда мы примем итоговое решение, что делать дальше. В ближайшие пять дней примем итоговое решение по поводу места проведения ЧМ-2021, - рассказал глава IIHF.Напомним, что белорусский оппозиция добивается отмены матчей чемпионата мира, которые должен состояться в Минске и Риге 21 мая-6 июня текущего года, или же бойкота соревнований. На встрече с Александром Лукашенко Рене Фазель заявил, что из-за политического кризиса в Белоруссии на Международную федерацию хоккея оказывается большое давление, однако организация не хочет смешивать спорт и политику.