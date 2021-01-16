Российские биатлонистки Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева стали четвертыми на эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в субботу, 16 января.Победу в гонке одержала сборная Германии – биатлонистки Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениз Херрман и Франциска Пройс пробежали эстафету за 1 час 14 минут 31,5 секунды, использовав пять дополнительных патронов. Второе место заняла белорусская команда, а третье - сборная Швеции.У российской сборной на первом этапе бежала Евгения Павлова: спортсменка использовала три дополнительных патрона и ушла на штрафной круг, проиграв лидерам 47 секунд. Второй этап Ларисе Куклиной удалось отыграть с 22 секундами. Спортсменка допустила один промах и передала эстафету Светлане Мироновой. Мироновой потребовалось три дополнительных патрона.На последнем этапе эстафеты Ульяна Кайшева отработала на огневых рубежах без промахов, однако не смогла обогнать соперниц и финишировала четвертой.Кстати, мужская сборная России также стала четвертой на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.