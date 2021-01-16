Российский сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале в субботу, 16 января.Он отметил, что Нуланд является знаковой фигурой для внешней политики США, которая всегда ратовала за «смену режима» и мобилизацию других государств на борьбу с РФ.- После этого назначения будут исключены всякие поползновения Госдепартамента в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против российской стороны, - считает Алексей Пушков.Сенатор напомнил, что супруг Нуланд Роберт Каган является активным сторонником «альянса демократий» против Китая и России.Сегодня избранный американский президент Джозеф Байден назвал кандидатов на пост заместителя главы Госдепартамента. Виктория Нуланд по планам демократа должна стать заместителем госсекретаря по политическим вопросам, Уэнди Шерман — первым заместителем. Еще одним заместителем Байден выбрал Брайана Маккиона – своего давнего советника по внешней политики.