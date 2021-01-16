Глава комитета российской Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил против включения пункта о вакцинации в трудовой договор и обязательных прививок для представителей некоторых профессий. Он подчеркнул, что людям необходимо разъяснять пользу вакцинации от коронавирусной инфекции, но не навязывать ее, поскольку последнее может привести к социальной и политической напряженности.- Многие обеспокоены, что их начнут принуждать к вакцинации. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания, - отметил Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.Депутат объяснил, что теоретические в настоящее время российское законодательство позволяет включать в трудовой контракт подобные требования, однако делать этого не стоит. Вакцинация должна быть строго добровольной, и каждый человек должен сам для себя принимать решение о прививке от коронавируса, добавил парламентарий.Ранее сайт kp.ru писал, что врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации от коронавирусной инфекции для тех, кто контактирует с большим количеством людей, например, преподавателей ВУЗов.