Первый энергоблок АЭС в Белоруссии отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом в субботу, 16 января, сообщили представители Минэнерго Белоруссии в Telegram-канале ведомства.Они уточнили, что после отключения энергетического блока радиационный фон в районе атомной электростанции находится в пределах нормальных значений.- В 19:02 по местному времени первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети. На станции сработала система защиты генератора. Радиационный фон в районе БелАЭС находится в пределах нормы - говорится в сообщении министерства.Сообщатся, что система защиты сработала во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока станции. В настоящее время специалисты проводят тесты систем и оборудования.Как сообщал сайт kp.ru, 13 января белорусское министерство энергетики сообщило, что энергоблок №1 Белорусской АЭС выведен на сто процентов мощности. В ведомстве уточняли, что по завершении испытаний в течение пятнадцати дней будет проведено комплексное тестирование оборудования и систем первого энергетического блока на номинальной мощности.