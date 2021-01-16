Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Об этом в субботу, 16 января, сообщили представители Минэнерго Белоруссии.Отмечается, что после отключения первого энергоблока от сети радиационный фон в районе атомной электростанции находится в норме.- В 19:02 по местному времени первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Радиационный фон в районе станции в норме - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.Как сообщал сайт kp.ru, 13 января Минэнерго Белоруссии объявило, что энергоблок №1 БелАЭС выведен на сто процентов мощности. В ведомстве республики говорили, что после успешного завершения испытаний в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.