В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция, пассажиров эвакуируют. Частично закрыты один из терминалов аэропорта и ж/д вокзал. Об этом в субботу, 16 января, сообщается в официальном Twitter-аккаунте аэропорта.- Из-за продолжающейся полицейской операции в аэропорту Франкфурта в настоящее время закрыты части Терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию дальнего следования, - говорится в сообщении.По данным местного издания Frankfurter Neue Presse, операция может быть связана с обнаруженным на территории воздушной гавани бесхозным багажом.Правоохранительные органы попросили пассажиров следовать инструкциям сотрудников службы безопасности аэропорта, а также не публиковать видео с места.Полиция Франкфурта чуть позже сообщила в Twitter, что операция связана с обнаружением бесхозного багажа. На данный момент известно, что он не представляет опасности.