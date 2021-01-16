В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция, пассажиров эвакуируют. Частично закрыты один из терминалов аэропорта и ж/д вокзал. Об этом в субботу, 16 января, сообщается в официальном Twitter-аккаунте аэропорта.- Из-за продолжающейся полицейской операции в аэропорту Франкфурта в настоящее время закрыты части Терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию дальнего следования. Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников службы безопасности, - говорится в сообщении.