Страны Европейского союза намерены снизить «господство доллара» на мировом рынке после ухода с поста американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Financial Times в субботу, 16 января, ссылаясь на проект Еврокомиссии.По данным издание, соответствующий вопрос могут поднять на заседании ЕС за несколько дней до инаугурации нового избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Принять проект, в котором говорится о трудностях для Евросоюза после восстановления Трампом санкций против Ирана, планируют 19 января.- Президентство Трампа показало наши уязвимые места. Мы должны устранить их, когда он уйдет. Речь идет о месте Европейского союза в мире - о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами, - сообщается в материале изданияВ документе также подчеркивается необходимость «защитить» страны Евросоюза от «последствий незаконного экстерриториального применения» американских санкций..