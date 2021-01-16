Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта, где полиция в настоящее время проводит операцию, третьего ищут из-за обнаружения подозрительного багажа. Пассажиров эвакуируют, официальная причина пока что не уточняется, сообщило издание Frankfurter Allemagneв со ссылкой на очевидцев в субботу, 16 января.По данным издания, очевидцы видели, как мужчина и женщина оставили чемоданы на паспортном контроле, и сообщили об этом сотрудникам полиции.Служба безопасности немедленно начала розыск и объявила об эвакуации пассажиров. Вскоре после этого двое предполагаемых преступников были задержаны, поиски еще одного продолжаются. Специалисты по взрывчатым веществам уже вскрыли чемодан, но в нем не оказалось ни взрывчатки, ни оружия.Полицейские установили, что чемодан безвреден, также сообщается на странице полиции в Twitter.Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за полицейской операции в аэропорту Франкфурта частично закрыли один из терминалов и железнодорожный вокзал.