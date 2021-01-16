Полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался попасть на охраняемую территорию. Издание CNN в субботу, 16 января, сообщает, что при нем было оружие. Задержанный приехал в Вашингтон из штата Вирджиния.Правоохранители уже установили личность нарушителя Уэсли Алан Билер. Он пытался проникнуть на закрытую территорию Капитолия с пистолетом и боеприпасами. Через контрольно-пропускной пункт мужчина намерен был пройти, предъявив фальшивый пропуск.По данным издания, при себе у него было более 500 патронов.Напомним, 6 января протестующие сторонники действующего американского президента Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий и устроили беспорядки в центре Вашингтона. Полиции удалось разогнать нарушителей, однако пять человек в ходе беспорядков погибли.