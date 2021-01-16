Во Франции за время акций протеста оказались задержаны более 70 человек, а 12 полицейских пострадали в результате агрессивного поведения митингующих. Об этом на странице в Твиттере сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.- Наши сотрудники полиции и жандармы снова сопровождали демонстрации и систематически задержали тех, кто пришел громить. 75 человек арестованы, из которых 24 были задержаны Париже, - написал руководитель ведомства.Напомним, в стране проходят митинги за свободу прессы и против некоторых статей законопроекта \\"О глобальной безопасности\\". Митинги прошли как в столице, так и других городах республики.Ранее СМИ со ссылкой на МВД сообщали, что всего в них приняли участие 34 тысячи человек, однако организаторы заявили о 200 тысячах протестующихАкции против законопроекта начались во Франции еще в конце прошлого года. В частности, митингующие не согласны с 24-й статьей документа, которая предусматривает тюремное заключение на год и 45 тысяч евро штрафа за распространение \\"изображения лица или другого элемента идентификации\\" полицейского и/или жандарма при исполнения служебных обязанностей.