Московский \\"Спартак\\" объявил о подписании контракта с футболистом Йорритом Хендриксом. Об этом говорится в заявлении на сайте \\"Спартака\\".- Полузащитник Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми, - сообщается на сайте.Ранее спортсмен перешел в московскую команду из голландского футбольного клуба \\"ПСВ\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХендрикс стал игроком \\"Спартака\\"Московский клуб объявил о приходе голландского новичка довольно оригинально (подробности)