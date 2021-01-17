Группа ученых из Канады провела исследование и выяснила, какой способ помогает снизить артериальное давление. В противовес своему методу исследователи сопоставили данные по результатам ходьбы. Об этом говорится в результатах работы экспертов, опубликованных в Journal of Physical Activity and Health.Выяснилось, что эффективнее наматывания шагов стабилизировать артериальное давление помогает простое упражнение - растяжка.- Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии организма. Если вы уменьшите жесткость артерий, то получится снизить сопротивление кровотока, - рассказал доктора Фила Чилибека, участник исследования, слова которого приводит EurekAlert.Отмечается, на протяжении всего эксперимента группа отобранных добровольцев пять дней в неделю на протяжении получаса занимались растяжкой либо ходьбой.Всего в исследовании приняли участие 40 человек, средний возраст которых составил 61 год. Специалисты регулярно измеряли их давление до и после эксперимента. При этом у группы испытуемых, которая занималась растяжкой, по всем параметрам наблюдалось более значительное снижение давления, чем те, кто выбрал ходьбу. Однако последние потеряли больше жировых отложений в области талии.