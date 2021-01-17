Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров \\"Роснефти\\" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России произошло из-за расширения НАТО. Об этом он высказался в интервью изданию Spiegel.Шредер также напомнил о вступлении новых государств в Североатлантический альянс до событий 2014 года и отметил, что у восточноевропейских стран было суверенное право принять решение, хотят ли они быть в ЕС или в НАТО.- Это их право... Но на этом все не закончилось, поскольку дискуссия пошла в другое русло - и прежде всего это произошло из-за Америки - о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было ничто иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО, - высказался Шредер.