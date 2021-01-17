Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса \\"Спутник V\\" для экстренного использования в стране. Об этом сообщается на сайте агентства.Регулятор уточнил, что такое решение было принято специалистами, поскольку препарат не соответствует минимальным критериям.- Запрос был возвращен компании Uniao Quimica. Это связано с тем, что он (препарат) не удовлетворяет минимальные критерии, в том числе отсутствуют разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний, - говорится в сообщении регулятора.